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В Польше задержали набитую нелегалами псевдокарету скорой

Среда, 10 ноября 2021, 15:19
фото польской полиции

В Польше, на границе которой развернулся миграционный кризис, полиция задержала переоборудованный в карету скорой помощи микроавтобус, полностью заполненный нелегальными мигрантами.

Об этом сообщила пресс-служба полиции, пишет "Европейская правда".

Во вторник 9 ноября в городе Велички Олецкого района полицейские из патрульной службы заметили карету скорой помощи. Ее внешний вид и оборудование вызвали у них сомнения в настоящем назначении этого автомобиля.

 

Офицеры остановили машину для осмотра и обнаружили на передних сиденьях двух 28-летних мужчин в защитных костюмах. Оказалось, что это жители Варшавы.

"Однако это были не медицинские работники и они не перевозили человека, инфицированного коронавирусом. В карете находились 18 иностранцев неизвестного гражданства, которые нелегально проникли в Польшу", - говорится в сообщении.

Автомобиль был взят под охрану, а водитель, пассажир и иностранцы - задержаны и переданы пограничной службе и прокуратуре.

За помощь в незаконном пересечении границы мужчины могут быть лишены свободы на срок до 8 лет.

Напомним, 8 ноября ситуация на польско-белорусской границе беспрецедентно обострилась. Туда прибыла большая группа мигрантов в сопровождении белорусских силовиков. Они предприняли несколько попыток прорыва через границу, но все безуспешны.

Премьер Польши Матеуш Моравецкий предупредил Украину о рисках из-за миграционного кризиса.

Читайте больше в статье: Лукашенко поднимает ставки: что даст диктатору шантаж Брюсселя волной мигрантов

Темы: Польшабеженцы
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