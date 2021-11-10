Спадок у Придністров’ї і будинки "в подарунок": депутат із Ямполя не зміг пояснити статки

Національне агентство з питань запобігання корупції виявило декларування недостовірної інформації Сергієм Миронишиним – депутатом Ямпільської міської ради Могилів-Подільського району Вінницької області.

Джерело: НАЗК із посиланням на результати повної перевірки декларації Миронишина за 2020 рік

Дослівно агентство: "Депутат задекларував кошти у розмірі 4,9 млн доларів США готівкою. Проте у поясненнях він зазначив, що через механічну помилку вказав неправильну суму, а справжня – 490 тис. доларів США.

Депутат пояснив, що ця готівка – заощадження його батька, які він успадкував, а також повідомив, що фактично ці кошти знаходяться на території Республіки Молдова в Придністров’ї (м. Рибніца).

При цьому жодних підтвердних документів декларант не надав. Також відомості про отриману спадщину відсутні у Спадковому реєстрі.

Під час перевірки НАЗК встановило, що у депутата відсутні законні доходи для накопичення ним 490 тисяч доларів США. Сукупний дохід депутата і його дружини за весь період роботи (з 1998 по 2020 рік) становить лише 1,5 млн гривень (144 тисячі доларів США)".

Деталі: НАЗК направить до Національної поліції України інформацію про ознаки злочину за ст. 366-2 Кримінального кодексу України – декларування недостовірної інформації.

Крім того, Миронишин вказав у декларації корпоративні права у підприємстві з розміром внеску 20 млн гривень. НАЗК не встановило у депутата законних доходів, які би дозволили йому внести до статутного капіталу такі гроші.

Також за результатами перевірки декларації депутата НАЗК виявило ознаки порушення вимог щодо одержання подарунків.

Так, Миронишин вказав, що отримав у подарунок два житлові будинки від осіб, які не є його близькими особами. Як пояснив депутат, він із дарувальниками цих будинків перебуває у дружніх, сусідських стосунках.

"Враховуючи вартість двох будинків (загалом 89 тис. грн), а також те, що такі подарунки не відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність, у діях депутата вбачаються ознаки правопорушення за ст. 172-5 Кодексу України про адміністративні правопорушення", – заявило НАЗК.

Зазначимо, що НАЗК почало повну перевірку декларації Сергія Миколайовича Миронишина у червні: за результатами автоматичного аналізу комп’ютером.

Довідка: Сергій Миронишин значиться на сайті Ямпільської міськради членом партії "Українська стратегія Гройсмана".

Людина з таким же ім'ям фігурує як керівник приватного сільськогосподарського підприємства "Вікторія".