Наследство в Приднестровье и дома "в подарок": депутат из Ямполя не смог объяснить благосостояние

Национальное агентство по предотвращению коррупции выявило декларирование недостоверной информации Сергеем Миронишиным – депутатом Ямпольского городского совета Могилев-Подольского района Винницкой области.

Источник: НАПК со ссылкой на результаты полной проверки декларации Миронишина за 2020 год

Дословно агентство: "Депутат задекларировал средства в размере 4,9 млн. долларов США наличными. Однако в объяснениях он отметил, что из-за механической ошибки указал неправильную сумму, а настоящая – 490 тыс. долларов США.

Депутат пояснил, что эта наличка – сбережения его отца, которые он унаследовал, а также сообщил, что фактически эти средства находятся на территории Республики Молдова в Приднестровье (г. Рыбница).

При этом никаких подтверждающих документов декларант не предоставил. Также сведения о полученном наследстве отсутствуют в Наследственном реестре.

В ходе проверки НАПК установило, что у депутата отсутствуют законные доходы для накопления им 490 тысяч долларов США. Совокупный доход депутата и его супруги за весь период работы (с 1998 по 2020 год) составляет всего 1,5 млн гривен (144 тысяч долларов США)".

Детали: НАПК направит в Национальную полицию Украины информацию о признаках преступления по ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины – декларирование недостоверной информации.

Кроме того, Миронишин указал в декларации корпоративные права в предприятии с размером взноса в 20 млн гривен. НАПК не установило у депутата законных доходов, которые позволили бы ему внести в уставный капитал такие деньги.

Также по результатам проверки декларации депутата НАПК выявило признаки нарушения требований к получению подарков.

Так, Миронишин указал, что получил в подарок два жилых дома от лиц, которые не являются его близкими. Как пояснил депутат, он с дарителями этих домов находится в дружеских, соседских отношениях.

"Учитывая стоимость двух домов (в общей сложности 89 тыс. грн), а также то, что такие подарки не соответствуют общепризнанным представлениям о гостеприимстве, в действиях депутата усматриваются признаки правонарушения по ст. 172-5 Кодекса Украины об административных правонарушениях", – заявило НАПК.

Отметим, что НАПК начало полную проверку декларации Сергея Николаевича Миронишина в июне: по результатам автоматического анализа компьютером.

Справка: Сергей Миронишин значится на сайте Ямпольского горсовета членом партии "Украинская стратегия Гройсмана".

Человек с таким же именем фигурирует как руководитель частного сельскохозяйственного предприятия "Виктория".