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РНБО ввела повторні санкції проти літаків, яким вдалося обійти обмеження

Середа, 10 листопада 2021, 16:04
РНБО ввела повторні санкції проти літаків, яким вдалося обійти обмеження
фото: pixabay

Рада національної безпеки і оборони запровадила обмежувальні санкції до 8 фізичних осіб, які причетні до відкриття представництва Нікарагуа в окупованому Криму та проти 3 літаків, які літали в обхід введених санкцій.

Джерело: брифінг секретаря РНБО Олексія Данілова за підсумками засідання 10 листопада

Пряма мова: "Було прийняте рішення про застосування персональних санкцій проти людей, які відкрили представництво Нікарагуа в Криму. Це 8 фізичних осіб – 4 громадянина Нікарагуа, 4 громадяни Російської Федерації.

Крім того, було прийнято рішення щодо 3 літаків, які продовжують курсувати у США, на компанії, на які вони оформленні, було прийнято рішення про накладання санкцій".

Деталі: Глава СБУ Іван Баканов зазначив, що йдеться про літаки компанії JET4U S.R.L.

СБУ рекомендувала застосувати санкції до нових власників літаків, які літали до держави-агресора.

Баканов розповів, що у січні РНБО ввела санкції щодо молдовського оператора чартерних рейсів, але наразі зафіксовано спроби обійти ці обмеження.

Пряма мова Баканова: "На момент прийняття рішення про санкції 4 повітряних судна знаходились за межами України, а один – літак, який використовував Медведчук, – перебував в аеропорту "Жуляни". Там він знаходиться і зараз. Згодом бенефеціари суден почали змінювати власників та обслуговуючі компанії".

Деталі: Голова СБУ додав, що у відомстві фіксують спроби змінити власників, обслуговуючі компанії та бортові номери літаків, щоб обійти санкції.

За словами Данілова, літак кума президента РФ і нардепа Віктора Медведчука з першого дня санкцій перебуває в аеропорту "Жуляни". Літак перейменували і він жодного разу не покидав аеропорт.

Передісторія: За даними розслідування "Української правди" із 5 літаків, що потрапили під санкції РНБО, 4 літаки продовжують літати за межами нашої країни, 3 літаки змінили реєстрацію і лише один літак, яким користувався Віктор Медведчук, стоїть в Україні. 

Знати більше: Полетіли з-під санкцій. Як Козак, Хомутиннік та інші рятували свої літаки від санкцій РНБО. РОЗСЛІДУВАННЯ

Українська правда

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Теми: РНБОсанкціїавіа
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