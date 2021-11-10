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СНБО ввел повторные санкции против самолетов, которым удалось обойти ограничения

Среда, 10 ноября 2021, 16:04
СНБО ввел повторные санкции против самолетов, которым удалось обойти ограничения
фото: pixabay

Совет национальной безопасности и обороны ввел ограничительные санкции в отношении 8 физических лиц, причастных к открытию представительства Никарагуа в оккупированном Крыму и против 3 самолетов, летавших в обход введенных санкций.

Источник: брифинг секретаря СНБО Алексея Данилова по итогам заседания 10 ноября

Прямая речь: "Было принято решение о применении персональных санкций против людей, открывших представительство Никарагуа в Крыму. Это 8 физических лиц – 4 гражданина Никарагуа, 4 гражданина Российской Федерации.

Кроме того, было принято решение о трех самолетах, которые продолжают курсировать в США, на компании, на которые они оформлены, было принято решение о наложении санкций".

Детали: Глава СБУ Иван Баканов отметил, что речь идет о самолетах компании JET4U S.R.L.

СБУ рекомендовала применить санкции к новым владельцам самолетов, летавших к государству-агрессору.

Баканов рассказал, что в январе СНБО ввел санкции в отношении молдавского оператора чартерных рейсов, но сейчас зафиксированы попытки обойти эти ограничения.

Прямая речь Баканова: "На момент принятия решения о санкциях 4 воздушные судна находились за пределами Украины, а один - самолет, который использовал Медведчук, - находился в аэропорту "Жуляны". Там он находится и сейчас. Впоследствии бенефециары судов начали менять владельцев и обслуживающие компании".

Детали: Глава СБУ добавил, что в ведомстве фиксируют попытки сменить собственников, обслуживающие компании и бортовые номера самолетов, чтобы обойти санкции.

По словам Данилова, самолет кума президента РФ и нардепа Виктора Медведчука с первого дня санкций находится в аэропорту "Жуляны". Самолет был переименован и ни разу не покидал аэропорт.

Предыстория: По данным расследования "Украинской правды" из 5 самолетов, попавших под санкции СНБО, 4 самолета продолжают летать за пределами нашей страны, 3 самолета изменили регистрацию и только один самолет, которым пользовался Виктор Медведчук, стоит в Украине.

Знать больше: Улетели из-под санкций. Как Казак, Хомутынник и другие спасали свои самолеты от санкций СНБО. РАССЛЕДОВАНИЕ

Украинская правда

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Темы: СНБОсанкцииавиа
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