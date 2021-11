Посли ЄС затвердили п'ятий пакет санкцій проти режиму Лукашенка – ЗМІ

Посли Європейського Союзу 10 листопада затвердили всі критерії для схвалення п'ятого пакету санкцій щодо Білорусі.

Про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, пише "Європейська правда".

"Робота над списками тепер прискориться", - зазначив журналіст.

За його інформацією, політичне схвалення санкції, ймовірно, отримають на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС 15 листопада.

Фактична публікація рішення, тобто набуття чинності санкцій, очікується трохи згодом.

EU ambassadors have just approved all the criteria for the 5th sanctions package on #Belarus. Work on listings will now speed up, a political green light will likely be given at FAC on 15 Nov and actual publication likely a bit further down the road.