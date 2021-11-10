Послы ЕС утвердили пятый пакет санкций против Лукашенко – СМИ

Послы Европейского Союза 10 ноября утвердили все критерии для одобрения пятого пакета санкций в отношении Беларуси.

Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк, пишет "Европейская правда".

"Работа над списками теперь ускорится", – отметил журналист.

По его информации, политическое одобрение санкций, вероятно, будет получено на встрече министров иностранных дел ЕС 15 ноября.

Фактическая публикация решения, то есть вступление в силу санкций, ожидается несколько позже.

EU ambassadors have just approved all the criteria for the 5th sanctions package on #Belarus. Work on listings will now speed up, a political green light will likely be given at FAC on 15 Nov and actual publication likely a bit further down the road. — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) November 10, 2021

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Европейский Союз близок к введению новых санкций против Беларуси, направленных против 30 физических и юридических лиц, включая министра иностранных дел и авиакомпанию "Белавиа".

Новый раунд санкций направлен против белорусских чиновников, которые, по мнению ЕС, организовали прибытие мигрантов как месть за санкции в отношении Минска из-за нарушений прав человека.

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