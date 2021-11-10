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Україна посилює охорону кордону з Білоруссю - Монастирський

Середа, 10 листопада 2021, 17:42
Денис Монастирський. фото МВС

Україна посилює охорону кордону з Білоруссю: задіють прикордонників, нацгвардійців, та залучать сили територіальної оборони.

Джерело: очільник МВС Денис Монастирський на брифінгу після засідання РНБО 10 листопада

Пряма мова: "Ми сьогодні приймаємо рішення про посилення присутності Державної прикордонної служби на українсько-білоруському кордоні. Сьогодні були визначені ділянки найбільш можливі для  масового скупчення мігрантів коло державного кордону і також буде посилено державний кордон силами Національної гвардії та Національної поліції.

Крім мого в найближчий час буде залучено підрозділи територіальної оборони в прикордонних областях, щоби перевірити і провести навчання по взаємодії і бути готовим до будь-яких можливих сценаріїв у разі потрапляння незаконних мігрантів (до кордонів України)".

Деталі: Міністр запевнив, що у разі негативного сценарію відповідь українських силовиків жорсткою, чіткою, коректною в межах закону, що регламентує захист держрубежа.

Що передувало: Рада національної безпеки та оборони України на засіданні в середу обговорила дії України у відповідь на міграційну кризу, що склалась на кордоні Білорусі та Польщі.

Секретар РНБО Олексій Данілов жорстко відповів на пропозицію з Німеччини щодо білоруських мігрантів.

Передісторія:

Валентина Романенко, УП
Теми: кордонПрикордонна службаМВС


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