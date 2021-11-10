Украина усиливает охрану границы с Беларусью - Монастырский

Украина усиливает охрану границы с Беларусью: задействуют пограничников, нацгвардейцев и привлекут силы территориальной обороны.

Источник: глава МВД Денис Монастырский на брифинге после заседания СНБО 10 ноября

Прямая речь: "Мы сегодня принимаем решение об усилении присутствия Государственной пограничной службы на украинско-белорусской границе. Сегодня были определены участки наиболее возможные для массового скопления мигрантов у государственной границы и также будет усилена государственная граница силами Национальной гвардии и Национальной полиции.

Кроме того, в ближайшее время будут привлечены подразделения территориальной обороны в приграничных областях, чтобы проверить и провести учения по взаимодействию и быть готовым к любым возможным сценариям в случае попадания незаконных мигрантов (к границам Украины)".

Детали: Министр заверил, что в случае негативного сценария ответ украинских силовиков будет жестким, четким, корректным в рамках закона, регламентирующего защиту госрубежа.

Что предшествовало: Совет национальной безопасности и обороны Украины на заседании в среду обсудил действия Украины в ответ на миграционный кризис, сложившийся на границе Беларуси и Польши.

Секретарь СНБО Алексей Данилов жестко ответил на предложение из Германии относительно белорусских мигрантов.

Предыстория: