Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Україна попередила Білорусь про непоправні наслідки за "російський" Крим

Середа, 10 листопада 2021, 16:53
Україна попередила Білорусь про непоправні наслідки за російський Крим
Кримський берег, фото РІА Новости

Міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей назвав Крим де-факто російським, у Міністерстві закордонних справ України попередили, що офіційне визнання Криму російською територією призведе до непоправних наслідків для українсько-білоруських відносин.

Джерело: заява голови МЗС Білорусі в интерв’ю "РИА Новости" і коментар речника МЗС України ОЛега Ніколенка 

Пряма мова Макея: "Позиція Білорусії щодо Криму залишається такою, якою була. Ми розуміємо насправді, що Крим є зараз російською територією. Давайте виходити з цього".

Деталі: У Міністерстві закордонних справ України звернули увагу на висловлювання міністра закордонних справ Білорусі про Крим. 

Дослівно МЗС України: "Виходимо з того, що офіційно, як і раніше, Білорусь підтримує суверенітет і територіальну цілісність нашої держави в її міжнародно визнаних кордонах. 

Зміна підходу Білорусі задля де-юре визнання тимчасово окупованого Криму територією Росії призведе до непоправних наслідків для українсько-білоруських відносин.

Сподіваємося, що в Мінську усвідомлюють цей аспект і не допускатимуть кроків всупереч нормам міжнародного права".

Чому це важливо: Білорусь діє суглосно з Росією, яка з 2014 року окупує Кримський півострів та живить збройний конфлікт на сході України. США, країни Євросоюзу та інші партнери України не визнають Крим російським та вимагають від РФ відновити суверенітет і територіальну цілісність України.

І Російська Федерація, і Білорусь перебувають під санкціями. 

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: КримокупаціяБілорусьРосіяМЗС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

Усі новини...
Крим
Аксьонов каже, нібито біля Керчі збили крилату ракету
На виїзд з окупованого Криму також почав утворюватися затор
Морпіх вперше розповів, як намагався підірвати мости на Чонгар
Останні новини
19:01
Добровольці в армії Естонії вивчатимуть досвід України в застосуванні дронів
18:57
Зеленський про збиття ракет: Patriot, NASAMS, Gepard працюють на відмінно
18:52
Сійярто просить не вірити "таблоїдам", які писали про приниження Орбана на саміті ЄС
18:40
Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї
18:31
За три місяці через суди на користь Міноборони зараховано понад 21 мільйон
18:15
Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"
17:45
G7 все ближче до передачі Україні російських заморожених активів – FT
17:21
Болгарія, Румунія й Туреччина підпишуть угоду про розмінування Чорного моря
16:53
Голова Міноборони Естонії розповів Умєрову про план довгострокової підтримки України
16:40
фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії
Усі новини...
Реклама: