Україна попередила Білорусь про непоправні наслідки за "російський" Крим

Міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей назвав Крим де-факто російським, у Міністерстві закордонних справ України попередили, що офіційне визнання Криму російською територією призведе до непоправних наслідків для українсько-білоруських відносин.

Джерело: заява голови МЗС Білорусі в интерв’ю "РИА Новости" і коментар речника МЗС України ОЛега Ніколенка

Пряма мова Макея: "Позиція Білорусії щодо Криму залишається такою, якою була. Ми розуміємо насправді, що Крим є зараз російською територією. Давайте виходити з цього".

#Макей на @rianru: Позиция Беларуси по Крыму остаётся такой, какой была. Мы понимаем в реальности, что Крым является сейчас российской территорией. Давайте исходить из этого pic.twitter.com/GaIvTPCR9A — МИД Беларуси 🇧🇾 (@BelarusMID) November 10, 2021

Деталі: У Міністерстві закордонних справ України звернули увагу на висловлювання міністра закордонних справ Білорусі про Крим.

Дослівно МЗС України: "Виходимо з того, що офіційно, як і раніше, Білорусь підтримує суверенітет і територіальну цілісність нашої держави в її міжнародно визнаних кордонах.

Зміна підходу Білорусі задля де-юре визнання тимчасово окупованого Криму територією Росії призведе до непоправних наслідків для українсько-білоруських відносин.

Сподіваємося, що в Мінську усвідомлюють цей аспект і не допускатимуть кроків всупереч нормам міжнародного права".

Чому це важливо: Білорусь діє суглосно з Росією, яка з 2014 року окупує Кримський півострів та живить збройний конфлікт на сході України. США, країни Євросоюзу та інші партнери України не визнають Крим російським та вимагають від РФ відновити суверенітет і територіальну цілісність України.

І Російська Федерація, і Білорусь перебувають під санкціями.