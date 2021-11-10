Украина предупредила Беларусь о непоправимых последствиях за "российский" Крым

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей назвал Крым де-факто российским, в Министерстве иностранных дел Украины предупредили, что официальное признание Крыма российской территорией приведет к непоправимым последствиям для украинско-белорусских отношений.

Источник: заявление главы МИД Беларуси в интервью "РИА Новости" и комментарий пресс-секретаря МИД Украины Олега Николенко

Прямая речь Макея: "Позиция Белоруссии по Крыму остается такой, какой была. Мы понимаем в реальности, что Крым является сейчас российской территорией. Давайте исходить из этого".

#Макей на @rianru: Позиция Беларуси по Крыму остаётся такой, какой была. Мы понимаем в реальности, что Крым является сейчас российской территорией. Давайте исходить из этого pic.twitter.com/GaIvTPCR9A — МИД Беларуси 🇧🇾 (@BelarusMID) November 10, 2021

Детали: В Министерстве иностранных дел Украины обратили внимание на высказывания министра иностранных дел Беларуси о Крыме.

Дословно МИД Украины: "Исходим из того, что официально по-прежнему Беларусь поддерживает суверенитет и территориальную целостность нашего государства в его международно признанных границах.

Изменение подхода Беларуси для де-юре признания временно оккупированного Крыма территорией России приведет к непоправимым последствиям для украинско-белорусских отношений.

Надеемся, что в Минске осознают этот аспект и не будут допускать шаги вопреки нормам международного права".

Почему это важно: Беларусь действует единодушно с Россией, которая с 2014 года оккупирует Крымский полуостров и подпитывает вооруженный конфликт на востоке Украины. США, страны Евросоюза и другие партнеры Украины не признают Крым российским и требуют от РФ восстановить суверенитет и территориальную целостность Украины.

И Российская Федерация, и Беларусь находятся под санкциями.