РНБО схвалила рішення про санкції за представництво Нікарагуа в Криму

Рада національної безпеки та оборони України запроваджує санкції проти восьми фізичних осіб, причетних до відкриття дипломатичного представництва Нікарагуа на території тимчасово окупованого Росією Криму.

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов після засідання ради у середу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна".

За його словами, члени РНБО розглянули питання застосування персональних санкцій через відкриття "представництва Нікарагуа" в Криму.

"Це вісім фізичних осіб: чотири громадяни Нікарагуа, чотири громадяни Російської Федерації", - зазначив Данілов під час брифінгу в Києві в середу.

Нагадаємо, 1 листопада Кабмін запропонував Раді національної безпеки і оборони застосувати персональні санкції у зв'язку з призначенням "консула Республіки Нікарагуа" в окупованому Росією Криму.

МЗС України неодноразово зверталось до Нікарагуа з вимогою скасувати своє неправомірне рішення про "почесного консула з резиденцією у Сімферополі", однак звернення української сторони ігнорувалися.

У лютому 2021 року Верховна Рада підтримала рішення РНБО про застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів до Республіки Нікарагуа.