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СНБО одобрил решение о санкциях за представительство Никарагуа в Крыму

Среда, 10 ноября 2021, 19:17
фото: снбо

Совет национальной безопасности и обороны Украины вводит санкции против восьми физических лиц, причастных к открытию дипломатического представительства Никарагуа на территории временно оккупированного Россией Крыма.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов после заседания совета в среду, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина".

По его словам, члены СНБО рассмотрели вопрос применения персональных санкций из-за открытия "представительства Никарагуа" в Крыму.

"Это восемь физических лиц: четыре гражданина Никарагуа, четыре гражданина Российской Федерации", - отметил Данилов во время брифинга в Киеве в среду.

Напомним, 1 ноября Кабмин предложил Совету национальной безопасности и обороны применить персональные санкции в связи с назначением "консула Республики Никарагуа" в оккупированном Россией Крыму.

МИД Украины неоднократно обращался к Никарагуа с требованием упразднить свое неправомерное решение о "почетном консуле с резиденцией в Симферополе", однако обращения украинской стороны игнорировались.

В феврале 2021 года Верховная рада поддержала решение СНБО о применении секторальных специальных экономических и других ограничительных мер к Республике Никарагуа.

Темы: СНБОсанкцииКрымоккупацияРосcия
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