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"Аби 40 млн не перетворилися на 20": Зеленський нарешті закликав вакцинуватися

Середа, 10 листопада 2021, 21:34
володимир зеленський вакцинується від COVID

Президент Володимир Зеленський вперше з початку вакцинальної кампанії закликав українців вакцинуватися, аби вберегти життя людей.

Джерело: відеозвернення президента

Пряма мова Зеленського: "Що об’єднує сьогодні 93% захворілих на ковід в Україні? Усі вони – не вакциновані.

Що об’єднувало учора більшість померлих від ковіду в Україні? Усі вони були невакциновані.

Скільки людей у Європі зробили два щеплення? 65%. Скільки людей в Україні не зробили жодного? 65% населення.

Скільки щеплень може робити Україна за добу? Майже 400 тисяч.Скільки вакцин є на пунктах щеплення в Україні? Понад 10 мільйонів.

Скільки становить сьогодні населення України? Понад 40 мільйонів. Що об’єднає завтра усіх Українців, аби ці 40 не перетворились на 20? Усі вони будуть вакциновані".

Деталі: У приклад він навів те, що за два дні від ковіду померло вдесятеро більше людей, ніж на Донбасі бійців за два роки війни.

Нагадаємо: Зеленський уникає обговорень про те, що багато українців виступають проти вакцинації.

Також опоненти чинного глави держави використовують проти нього той факт, що він не закликає українців вакцинуватися і не робив подібних виступів.

За добу 8 листопада в Україні зафіксували рекордні 833 смерті від коронавірусу.

Роман Петренко, УП
Теми: Зеленськийвакцинаціякоронавірус


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