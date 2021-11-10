"Чтобы 40 млн не превратились в 20": Зеленский наконец-то призвал вакцинироваться

Президент Владимир Зеленский впервые с начала вакцинальной кампании призвал украинцев вакцинироваться, чтобы уберечь жизнь людей.

Источник: видео-обращение президента

Прямая речь Зеленского: "Что объединяет сегодня 93% заболевших ковидом в Украине? Все они – не вакцинированы.

Что объединяло вчера большинство умерших от наводнения в Украине? Все они были невакцинированы.

Сколько людей в Европе сделали две прививки? 65%. Сколько человек в Украине не сделали ни одной? 65 % населения.

Сколько прививок может делать Украина в сутки? Почти 400 тысяч. Сколько вакцин есть на прививочных пунктах в Украине? Более 10 миллионов.

Сколько составляет сегодня население Украины? Более 40 миллионов человек. Что объединит завтра всех Украинцев, чтобы эти 40 не превратились в 20? Все они будут вакцинированы".

Детали: Как пример он привел то, что за два дня от коронавируса умерло в десять раз больше людей, чем на Донбассе бойцов за два года войны.

Напомним: Зеленский избегает обсуждений о том, что многие украинцы выступают против вакцинации.

Также оппоненты действующего главы государства используют против него тот факт, что он не призывает украинцев вакцинироваться и не делал подобных выступлений.

За сутки 8 ноября в Украине зафиксировали рекордные 833 смерти от коронавируса.