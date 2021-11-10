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Націлили "пістолет" і знімали на відео: у Києві троє юнаків цинічно познущались із хворої бабусі

Середа, 10 листопада 2021, 21:06
Націлили пістолет і знімали на відео: у Києві троє юнаків цинічно познущались із хворої бабусі
скриншот із матеріалів прокуратури

Трьох столичних молодиків підозрюють у винятково цинічному хуліганстві відносно 76-річної бабусі.

Джерело: Київська міська прокуратура

Дослівно: "За процесуального керівництва Оболонської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру трьом молодикам за фактом грубого порушення громадського порядку, вчиненого групою осіб, з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалося винятковим цинізмом відносно потерпілої".

Деталі: Інцидент стався у квартирі одного з будинків по вулиці Героїв Дніпра  на столичній Оболоні. Двоє хлопців під час гостювання у свого друга вирішили зняти відео знущання над 76-річною бабусею, яка є лежачою хворою протягом 5 років, та останні 3 роки не розмовляє.

Один із молодиків взяв предмет, схожий на пістолет, та направив на потерпілу, натиснувши на спусковий гачок. У цей час інший зловмисник знімав це на телефон.

У подальшому відео знущання над безпорадною бабусею молодики розмістили у соцмережі на сторінку одного із фігурантів.

Під час моніторингу мережі інтернет правоохоронці виявили відео злочинних дій та розпочали кримінальне провадження. Невдовзі силовики встановили учасників цих протиправних дій.

Підозрювані - місцеві мешканці 2001, 2002, 2003 років народження. За скоєне їм загрожує до 4 років позбавлення волі.

Українська правда

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Теми: Київпрокуратура
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