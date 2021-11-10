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Нацелили "пистолет" и снимали на видео: в Киеве трое юношей цинично поиздевались над лежачей бабушкой

Среда, 10 ноября 2021, 21:06
Нацелили пистолет и снимали на видео: в Киеве трое юношей цинично поиздевались над лежачей бабушкой
скриншот из материалов прокуратуры

Троих столичных молодых людей подозревают в исключительно циничном хулиганстве в отношении 76-летней бабушки.

Источник: Киевская городская прокуратура

Дословно: "При процессуальном руководстве Оболонской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении трем молодым людям по факту грубого нарушения общественного порядка, совершенного группой лиц, по мотивам явного неуважения к обществу, что сопровождалось исключительным цинизмом в отношении потерпевшей".

Детали: Инцидент произошел в квартире одного из домов по улице Героев Днепра на столичной Оболони. Двое парней во время гостя у своего друга решили снять видео издевательства над 76-летней бабушкой, которая лежит больной в течение 5 лет, и последние 3 года не разговаривает.

Один из молодых людей взял предмет, похожий на пистолет, и направил на потерпевшую, нажав на спусковой крючок. В это время другой злоумышленник снимал это на телефон.

В дальнейшем видео издевательства над беспомощной бабушкой молодые люди разместили в соцсети на страницу одного из фигурантов.

Во время мониторинга сети интернет правоохранители обнаружили видео преступных действий и возбудили уголовное производство. Вскоре силовики установили участников этих противоправных действий.

Подозреваемые – местные жители 2001, 2002, 2003 годов рождения. За совершенное им грозит до 4 лет лишения свободы.

Украинская правда
Темы: Киевпрокуратура
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