Продюсера гурту KAZKA жорстоко побили: нападника затримали по гарячих слідах

У Києві жертвою жорстокого побиття став автор пісень та продюсер гурту KAZKA Микола Журавльов.

Джерело: Київська міська прокуратура, столична поліція, джерело УП в правоохоронних органах

Деталі: Поліцейські затримали 36-річного уродженця Луганщини, який обґрунтовано підозрюється у нанесенні тілесних ушкоджень відомому українському музиканту.

За даними слідства, пізно ввечері 6 листопада у багатоквартирному будинку у Шевченківському районі столиці між потерпілим, автором пісень відомого українського гурту (за даними УП – продюсер гурту KAZKA), та його сусідом, який перебував у стані алкогольного сп’яніння, стався конфлікт.

За даними поліції, потерпілий (Журавльов) піднявся до квартири сусідів, які гучно відпочивали, аби попросити поводити себе тихіше у вечірній час. Далі між ними відбувся конфлікт, який переріс у бійку. Опонент завдав музиканту тяжкого удару в скроню, після чого той звернувся за медичною допомогою.

У нього діагностували тяжкі тілесні ушкодження: а саме відкриту черепно-мозкову травму, забій головного мозку, компресійний вдавлений перелом правої скроневої ділянки.

Невдовзі правоохоронці встановили особу нападника та затримали його.

Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Порушнику загрожує до восьми років позбавлення волі.