Продюсер группы KAZKA был жестоко избит: нападавшего задержали по горячим следам
В Киеве жертвой жестокого избиения стал автор песен и продюсер группы KAZKA Николай Журавлев.
Источник: Киевская городская прокуратура, столичная полиция, источник УП в правоохранительных органах
Детали: Полицейские задержали 36-летнего уроженца Луганщины, обоснованно подозреваемого в нанесении телесных повреждений известному украинскому музыканту.
По данным следствия, поздно вечером 6 ноября в многоквартирном доме в Шевченковском районе столицы между потерпевшим, автором песен известной украинской группы (по данным УП – продюсер группы KAZKA), и его соседом, находившимся в состоянии алкогольного опьянения, произошел конфликт.
По данным полиции, пострадавший (Журавлев) поднялся в квартиру громко отдыхающих соседей, чтобы попросить вести себя тише в вечернее время. Далее между ними произошел конфликт, переросший в драку. Оппонент нанес музыканту тяжелый удар в висок, после чего тот обратился за медицинской помощью.
У него диагностировали тяжелые телесные повреждения: а именно открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, компрессионный вдавленный перелом правого височного участка.
Вскоре правоохранители установили личность нападавшего и задержали его.
Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
Нарушителю грозит до восьми лет лишения свободы.