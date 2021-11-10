Продюсер группы KAZKA был жестоко избит: нападавшего задержали по горячим следам

В Киеве жертвой жестокого избиения стал автор песен и продюсер группы KAZKA Николай Журавлев.

Источник: Киевская городская прокуратура, столичная полиция, источник УП в правоохранительных органах

Детали: Полицейские задержали 36-летнего уроженца Луганщины, обоснованно подозреваемого в нанесении телесных повреждений известному украинскому музыканту.

По данным следствия, поздно вечером 6 ноября в многоквартирном доме в Шевченковском районе столицы между потерпевшим, автором песен известной украинской группы (по данным УП – продюсер группы KAZKA), и его соседом, находившимся в состоянии алкогольного опьянения, произошел конфликт.

По данным полиции, пострадавший (Журавлев) поднялся в квартиру громко отдыхающих соседей, чтобы попросить вести себя тише в вечернее время. Далее между ними произошел конфликт, переросший в драку. Оппонент нанес музыканту тяжелый удар в висок, после чего тот обратился за медицинской помощью.

У него диагностировали тяжелые телесные повреждения: а именно открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, компрессионный вдавленный перелом правого височного участка.

Вскоре правоохранители установили личность нападавшего и задержали его.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Нарушителю грозит до восьми лет лишения свободы.