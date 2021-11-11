Росія поновила чартери в Єгипет через 6 років після зупинки авіасполучення

РФ з 9 листопада повністю зняла обмеження на чартерні та регулярні рейси на єгипетські курорти Хургада і Шарм-еш-Шейх з російських аеропортів - через шість років відсутності авіасполучення після катастрофи літака "Когалимавіа" над Єгиптом.

Джерело: російський "Інтерфакс" з посиланням на оперативний штаб щодо попередження завезення та поширення коронавірусу в РФ, "Медуза"

Деталі: Зазначається, що чартерні перельоти раніше були повністю заборонені. Регулярні польоти з Москви до Єгипту, зокрема на курорти, відновилися 9 серпня, пізніше їх поступово відкривали з інших великих міст — дозволи видавали поетапно залежно від ситуації з коронавірусом.

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