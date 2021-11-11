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Росія поновила чартери в Єгипет через 6 років після зупинки авіасполучення

Четвер, 11 листопада 2021, 00:45
AFP via Getty Images

РФ з 9 листопада повністю зняла обмеження на чартерні та регулярні рейси на єгипетські курорти Хургада і Шарм-еш-Шейх з російських аеропортів - через шість років відсутності авіасполучення після катастрофи літака "Когалимавіа" над Єгиптом.

Джерело: російський "Інтерфакс" з посиланням на оперативний штаб щодо попередження завезення та поширення коронавірусу в РФ, "Медуза"

Деталі: Зазначається, що чартерні перельоти раніше були повністю заборонені. Регулярні польоти з Москви до Єгипту, зокрема на курорти, відновилися 9 серпня,  пізніше їх поступово відкривали з інших великих міст — дозволи видавали поетапно залежно від ситуації з коронавірусом.

Нагадаємо:

  • 31 жовтня 2015 року цивільний літак "Когалимавіа" зазнав аварії в центральній частині Синайського півострова.
  • На борту перебували 217 пасажирів, з  них 17 - діти, та 7 членів екіпажу.  Ніхто не вижив.
  • ФСБ кваліфікувала катастрофу як теракт, назвавши її причиною вибух  бомби в літаку.
  • Росія повністю зупинила авіасполучення з Єгиптом, пояснивши це недостатніми безпековими заходами в аеропортах — терорист зміг пронести бомбу в літак, пройшовши всі необхідні процедури.
  • У квітні 2018 року Росія поновила авіасполучення з Єгиптом, але тільки в регулярному сегменті і лише між Москвою та Каїром.

Теми: РосіяЄгипет


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