Росія поновила чартери в Єгипет через 6 років після зупинки авіасполучення
Середа, 10 листопада 2021, 23:45
РФ з 9 листопада повністю зняла обмеження на чартерні та регулярні рейси на єгипетські курорти Хургада і Шарм-еш-Шейх з російських аеропортів - через шість років відсутності авіасполучення після катастрофи літака "Когалимавіа" над Єгиптом.
Джерело: російський "Інтерфакс" з посиланням на оперативний штаб щодо попередження завезення та поширення коронавірусу в РФ, "Медуза"
Деталі: Зазначається, що чартерні перельоти раніше були повністю заборонені. Регулярні польоти з Москви до Єгипту, зокрема на курорти, відновилися 9 серпня, пізніше їх поступово відкривали з інших великих міст — дозволи видавали поетапно залежно від ситуації з коронавірусом.
Нагадаємо:
- 31 жовтня 2015 року цивільний літак "Когалимавіа" зазнав аварії в центральній частині Синайського півострова.
- На борту перебували 217 пасажирів, з них 17 - діти, та 7 членів екіпажу. Ніхто не вижив.
- ФСБ кваліфікувала катастрофу як теракт, назвавши її причиною вибух бомби в літаку.
- Росія повністю зупинила авіасполучення з Єгиптом, пояснивши це недостатніми безпековими заходами в аеропортах — терорист зміг пронести бомбу в літак, пройшовши всі необхідні процедури.
- У квітні 2018 року Росія поновила авіасполучення з Єгиптом, але тільки в регулярному сегменті і лише між Москвою та Каїром.