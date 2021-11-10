Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Росія поновила чартери в Єгипет через 6 років після зупинки авіасполучення

Середа, 10 листопада 2021, 23:45
Росія поновила чартери в Єгипет через 6 років після зупинки авіасполучення
AFP via Getty Images

РФ з 9 листопада повністю зняла обмеження на чартерні та регулярні рейси на єгипетські курорти Хургада і Шарм-еш-Шейх з російських аеропортів - через шість років відсутності авіасполучення після катастрофи літака "Когалимавіа" над Єгиптом.

Джерело: російський "Інтерфакс" з посиланням на оперативний штаб щодо попередження завезення та поширення коронавірусу в РФ, "Медуза"

Деталі: Зазначається, що чартерні перельоти раніше були повністю заборонені. Регулярні польоти з Москви до Єгипту, зокрема на курорти, відновилися 9 серпня,  пізніше їх поступово відкривали з інших великих міст — дозволи видавали поетапно залежно від ситуації з коронавірусом.

Нагадаємо:

  • 31 жовтня 2015 року цивільний літак "Когалимавіа" зазнав аварії в центральній частині Синайського півострова.
  • На борту перебували 217 пасажирів, з  них 17 - діти, та 7 членів екіпажу.  Ніхто не вижив.
  • ФСБ кваліфікувала катастрофу як теракт, назвавши її причиною вибух  бомби в літаку.
  • Росія повністю зупинила авіасполучення з Єгиптом, пояснивши це недостатніми безпековими заходами в аеропортах — терорист зміг пронести бомбу в літак, пройшовши всі необхідні процедури.
  • У квітні 2018 року Росія поновила авіасполучення з Єгиптом, але тільки в регулярному сегменті і лише між Москвою та Каїром.

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяЄгипет
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

Усі новини...
Росія
Влада Бєлгородської області РФ заявила, що Шебекіно потрапило під артобстріл
Зеленський: Весь світ зацікавлений, щоби працював "зерновий коридор"
Омбудсмен: Україна повернула тіла загиблих в Оленівці, більшість з них – ідентифіковані
Останні новини
19:01
Добровольці в армії Естонії вивчатимуть досвід України в застосуванні дронів
18:57
Зеленський про збиття ракет: Patriot, NASAMS, Gepard працюють на відмінно
18:52
Сійярто просить не вірити "таблоїдам", які писали про приниження Орбана на саміті ЄС
18:40
Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї
18:31
За три місяці через суди на користь Міноборони зараховано понад 21 мільйон
18:15
Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"
17:45
G7 все ближче до передачі Україні російських заморожених активів – FT
17:21
Болгарія, Румунія й Туреччина підпишуть угоду про розмінування Чорного моря
16:53
Голова Міноборони Естонії розповів Умєрову про план довгострокової підтримки України
16:40
фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії
Усі новини...
Реклама: