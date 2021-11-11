Россия возобновила чартеры в Египет через 6 лет после остановки авиасообщения

РФ с 9 ноября полностью сняла ограничения на чартерные и регулярные рейсы на египетские курорты Хургада и Шарм-эш-Шейх из российских аэропортов – через шесть лет отсутствия авиасообщения после крушения самолета "Когалимавиа" над Египтом.

Источник: российский "Интерфакс" со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению ввоза и распространения коронавируса в РФ, "Медуза"

Детали: Отмечается, что чартерные перелеты ранее были полностью запрещены. Регулярные полеты из Москвы в Египет, в том числе курорты, возобновились 9 августа, позже их постепенно открывали из других крупных городов — разрешения выдавали поэтапно в зависимости от ситуации с коронавирусом.

Напомним: