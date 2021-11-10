Россия возобновила чартеры в Египет через 6 лет после остановки авиасообщения
Среда, 10 ноября 2021, 23:45
РФ с 9 ноября полностью сняла ограничения на чартерные и регулярные рейсы на египетские курорты Хургада и Шарм-эш-Шейх из российских аэропортов – через шесть лет отсутствия авиасообщения после крушения самолета "Когалимавиа" над Египтом.
Источник: российский "Интерфакс" со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению ввоза и распространения коронавируса в РФ, "Медуза"
Детали: Отмечается, что чартерные перелеты ранее были полностью запрещены. Регулярные полеты из Москвы в Египет, в том числе курорты, возобновились 9 августа, позже их постепенно открывали из других крупных городов — разрешения выдавали поэтапно в зависимости от ситуации с коронавирусом.
Напомним:
- 31 октября 2015 года гражданский самолет "Когалимавиа" потерпел крушение в центральной части Синайского полуострова.
- На борту находились 217 пассажиров, из них 17 - дети и 7 членов экипажа. Никто не выжил.
- ФСБ квалифицировала катастрофу как теракт, назвав ее причиной взрыв бомбы в самолете.
- Россия полностью остановила авиасообщение с Египтом, объяснив это недостаточными мерами безопасности в аэропортах — террорист смог пронести бомбу в самолет, пройдя все необходимые процедуры.
- В апреле 2018 года Россия возобновила авиасообщение с Египтом, но только в регулярном сегменте и только между Москвой и Каиром.