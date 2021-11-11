Ізраїль проведе перші в світі навчання для перевірки готовності до нового COVID-варіанту

Ізраїль у четвер проведе перші у світі національні навчання, щоб перевірити готовність державних відомств та національних агенцій до спалаху нового смертельного варіанту COVID-19 "Омега".

Джерело: The Guardian з посиланням на пресслужбу уряду Ізраїлю

Деталі: Уточнюється, що варіант "Омега" у країні поки що не виявлено.

Навчання стосуватимуться, зокрема, комендантської години та карантинної політики, тестування, дистанційного навчання, економічної підтримки населення, інформування громадськості тощо.

Зазначається, що навчання відбуватимуться у форматі військових навчань і проводитимуться прем'єр-міністром Нафталі Беннеттом. Беннетт сказав, що "Ізраїль переміг четверту хвилю COVID, і ми на шляху до виходу з варіанту "Дельта", проте "ми повинні продовжувати уважно стежити за ситуацією та готуватися до будь-якого сценарію".

Нагадаємо: Наразі в Ізраїлі від коронавірусу повністю вакциновано 61% населення.