Израиль проведет первые в мире учения для проверки готовности к новому COVID-варианту

Израиль в четверг проведет первые в мире национальные учения, чтобы проверить готовность государственных ведомств и национальных агентств к вспышке нового смертельного варианта COVID-19 "Омега".

Источник: The Guardian со ссылкой на пресс-службу правительства Израиля

Детали: Уточняется, что вариант "Омега" в стране пока не обнаружен.

Учения будут касаться, в частности, комендантского часа и карантинной политики, тестирования, дистанционного обучения, экономической поддержки населения, информирования общественности и т.д.

Отмечается, что учения будут проходить в формате военных учений и будут проводиться премьер-министром Нафтали Беннеттом. Беннетт сказал, что "Израиль победил четвертую волну COVID, и мы по пути к выходу из варианта "Дельта", однако "мы должны продолжать внимательно следить за ситуацией и готовиться к любому сценарию".

Напомним: В настоящее время в Израиле от коронавируса полностью вакцинировано 61% населения.