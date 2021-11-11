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Израиль проведет первые в мире учения для проверки готовности к новому COVID-варианту

Четверг, 11 ноября 2021, 01:44
AHMAD GHARABLI/AFP via Getty Images

Израиль в четверг проведет первые в мире национальные учения, чтобы проверить готовность государственных ведомств и национальных агентств к вспышке нового смертельного варианта COVID-19 "Омега".

Источник: The Guardian со ссылкой на пресс-службу правительства Израиля

Детали: Уточняется, что вариант "Омега" в стране пока не обнаружен.

Учения будут касаться, в частности, комендантского часа и карантинной политики, тестирования, дистанционного обучения, экономической поддержки населения, информирования общественности и т.д.

Отмечается, что учения будут проходить в формате военных учений и будут проводиться премьер-министром Нафтали Беннеттом. Беннетт сказал, что "Израиль победил четвертую волну COVID, и мы по пути к выходу из варианта "Дельта", однако "мы должны продолжать внимательно следить за ситуацией и готовиться к любому сценарию".

Напомним: В настоящее время в Израиле от коронавируса полностью вакцинировано 61% населения.

Темы: Израилькоронавирус
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