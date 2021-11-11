Китай та США домовилися спільно працювати над скороченням викидів

Китай і США оголосили про план спільної роботи зі скорочення викидів парникових газів протягом наступного десятиліття.

Джерело: The Guardian, голова делегації Китаю Се Чженьхуа

Деталі: Країни оприлюднили спільну декларацію, згідно з якою дві найбільші економіки світу тісно співпрацюватимуть у питаннях скорочення викидів, які, на думку вчених, необхідні у найближчі 10 років, щоб залишитися в межах 1,5°С. Китай та США працюватимуть разом у деяких ключових конкретних галузях, таких як скорочення викидів метану - потужного парникового газу - та викидів від транспорту, енергетики та промисловості.

Видання пише, що цей "чудовий поворот" став несподіванкою для Глазго, де триває кліматичний саміт COP26, і стане сильним сигналом для більш ніж 190 країн, що беруть участь у переговорах.

Пряма мова Се Чженьхуа: "Обидві сторони визнають, що існує розрив між поточними зусиллями та цілями Паризької угоди, тому ми спільно зміцнюватимемо наші зусилля та співпрацю в Парижі… для прискорення переходу до екологічної та низьковуглецевої технології. Зміна клімату стає дедалі актуальнішою проблемою. Ми сподіваємося, що ця спільна заява допоможе досягти успіху на COP26".

Нагадаємо: Китай та США є одними з найбільших джерел викидів вуглекислого газу у світі.