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Китай и США договорились совместно работать над сокращением выбросов

Четверг, 11 ноября 2021, 02:50
Sean Gallup/Getty Images

Китай и США объявили о плане совместной работы по сокращению выбросов парниковых газов в течение следующего десятилетия.

Источник: The Guardian, глава делегации Китая Се Чжэньхуа

Детали: Страны обнародовали совместную декларацию, согласно которой две крупнейшие экономики мира будут тесно сотрудничать в вопросах сокращения выбросов, которые, по мнению ученых, необходимы в ближайшие 10 лет, чтобы остаться в пределах 1,5°С. Китай и США будут работать вместе в некоторых ключевых конкретных отраслях, таких как сокращение выбросов метана – мощного парникового газа – и выбросов от транспорта, энергетики и промышленности.

Издание пишет, что этот "прекрасный поворот" стал неожиданностью для Глазго, где продолжается климатический саммит COP26, и станет сильным сигналом для более чем 190 стран, участвующих в переговорах.

Прямая речь Се Чжэньхуа:  "Обе стороны признают, что существует разрыв между текущими усилиями и целями Парижского соглашения, поэтому мы будем совместно укреплять наши усилия и сотрудничество в Париже… для ускорения перехода к экологической и низкоуглеродистой технологии. Изменение климата становится все более актуальным. Мы надеемся, что это совместное заявление поможет добиться успеха на COP26".

Напомним: Китай и США являются одними из крупнейших источников выбросов углекислого газа в мире.

Темы: экологияКитайСША
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