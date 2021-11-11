Іран назвав умову ратифікації Паризької угоди про клімат

Іран ратифікує історичну Паризьку угоду про зміну клімату лише в тому разі, якщо проти нього знімуть санкції.

Джерело: голова Департаменту довкілля Ірану Алі Саладжегех у BBC

Деталі: Алі Саладжегех сказав, що санкції перешкоджають Ірану в таких сферах, як відновлювані джерела енергії.

Зазначається, що Іран посідає восьме місце у світі за обсягом викидів CO2, але є однією з небагатьох країн, що не ратифікували Паризький пакт. Викиди різко зросли останніми роками, оскільки зарубіжні інвестиції у відновлювані джерела енергії різко скоротилися.

Пряма мова Алі Саладжегеха: "Якщо санкції буде знято, тоді у нас з'являться зобов'язання перед міжнародною спільнотою, саме в цей час вони зможуть передати нам сучасні технології та фінансування, особливо в галузі відновлюваних джерел енергії, щоб ми могли модернізувати нашу інфраструктуру, що погіршується".

Деталі: Крім того, Саладжегех сказав, що "приплив води до наших річок знизився на 40%, що вплинуло на наше сільське господарство та вплинуло на нашу промислову та питну воду". Водночас, Іран критикували за заподіяння шкоди його власному водопостачанню внаслідок буріння понад мільйона свердловин та будівництва близько 700 гребель.