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Иран назвал условие ратификации Парижского соглашения о климате

Четверг, 11 ноября 2021, 04:50
Michael Gruber/Getty Images

Иран ратифицирует историческое Парижское соглашение об изменении климата только в том случае, если против него будут сняты санкции.

Источник: глава Департамента окружающей среды Ирана Али Саладжегех в BBC

Детали: Али Саладжегех сказал, что санкции препятствуют Ирану в таких областях, как возобновляемые источники энергии.

Иран занимает восьмое место в мире по объему выбросов CO2, но является одной из немногих стран, не ратифицировавших Парижский пакт. Выбросы резко возросли за последние годы, поскольку зарубежные инвестиции в возобновляемые источники энергии резко сократились.

Прямая речь Али Саладжегеха: "Если санкции будут сняты, тогда у нас появятся обязательства перед международным сообществом, именно в это время они смогут передать нам современные технологии и финансирование, особенно в области возобновляемых источников энергии, чтобы мы могли модернизировать нашу инфраструктуру, которая ухудшается".

Детали: Кроме того, Саладжегех сказал, что "приток воды в наши реки снизился на 40%, что повлияло на наше сельское хозяйство и повлияло на нашу промышленную и питьевую воду". В то же время, Иран критиковали за причинение ущерба его собственному водоснабжению в результате бурения более миллиона скважин и строительства около 700 плотин.

Темы: Иранэкология
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