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Після опитування в Twitter Маск продав частину акцій Tesla

Четвер, 11 листопада 2021, 06:07
Після опитування в Twitter Маск продав частину акцій Tesla
Britta Pedersen-Pool/Getty Images

Генеральний директор Tesla Ілон Маск продав акцій на суму близько 5 мільярдів доларів.

Джерело: Reuters, Bloomberg

Деталі: Маск продав понад 4,5 млн акцій, або близько 3% вкладень.

Bloomberg пише, що невідомо, чи вплинуло на рішення провести транзакції опитування Маска у Twitter щодо того, чи потрібно йому продати 10% своїх акцій Tesla - і чи він продовжуватиме продажі доти, доки не досягне 10-% порога. Щоб досягнути цього, йому довелося б позбутися приблизно 17 млн акцій.

Зазначається,що  це  перший продаж  акцій Маском з 2016 року.

Передісторія: 7 листопада Ілон Маск запитав у підписників у Twitter, чи потрібно йому продати 10% своїх акцій Tesla. 57,9% з більш як 3,5 млн проголосували "за".

Теми: економіка
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