После опроса в Twitter Маск продал часть акций Tesla

Генеральный директор Tesla Илон Маск продал акций на сумму около 5 миллиардов долларов.

Источник: Reuters, Bloomberg

Детали: Маск продал более 4,5 млн акций, или около 3% вложений.

Bloomberg пишет, что неизвестно, повлиял ли на решение провести транзакции опрос Маска в Twitter относительно того, нужно ли ему продать 10% своих акций Tesla - и будет ли он продолжать продажи до тех пор, пока не достигнет 10-% порога. Чтобы достичь этого, ему пришлось бы избавиться от примерно 17 млн акций.

Отмечается, что это первая продажа акций Маском с 2016 года.

Предыстория: 7 ноября Илон Маск спросил у подписчиков в Twitter, нужно ли ему продать 10% своих акций Tesla. 57,9% из более 3,5 млн проголосовали "за".