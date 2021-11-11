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После опроса в Twitter Маск продал часть акций Tesla

Четверг, 11 ноября 2021, 06:07
После опроса в Twitter Маск продал часть акций Tesla
Britta Pedersen-Pool/Getty Images

Генеральный директор Tesla Илон Маск продал акций на сумму около 5 миллиардов долларов.

Источник: Reuters, Bloomberg

Детали: Маск продал более 4,5 млн акций, или около 3% вложений.

Bloomberg пишет, что неизвестно, повлиял ли на решение провести транзакции опрос Маска в Twitter относительно того, нужно ли ему продать 10% своих акций Tesla - и будет ли он продолжать продажи до тех пор, пока не достигнет 10-% порога. Чтобы достичь этого, ему пришлось бы избавиться от примерно 17 млн акций.

Отмечается, что это первая продажа акций Маском с 2016 года.

Предыстория: 7 ноября Илон Маск спросил у подписчиков в Twitter, нужно ли ему продать 10% своих акций Tesla. 57,9% из более 3,5 млн проголосовали "за".

Темы: экономика
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