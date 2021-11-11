За добу в Україні виявили майже 25 тисяч нових хворих на ковід

За добу 10 листопада в Україні зафіксували 24 747 випадкиів захворювання на коронавірус і 652 летальних випадки від цієї хвороби.

Джерело: Міністерство охорони здоров’я

Деталі: Серед нових хворих 1 550 дітей та 462 медпрацівники.

До лікарень потрапили 4 778 людей, одужали 18 896 пацієнтів.

За весь час пандемії в Україні: захворіло 3 155 519 осіб, одужало – 2 572 738 людей, померли – 74 857.

Всього проведено ПЛР-тестувань – 15 067 107.