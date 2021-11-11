Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

За добу в Україні виявили майже 25 тисяч нових хворих на ковід

Четвер, 11 листопада 2021, 07:17
За добу в Україні виявили майже 25 тисяч нових хворих на ковід

За добу 10 листопада в Україні зафіксували 24 747 випадкиів захворювання на коронавірус і 652 летальних випадки від цієї хвороби.

Джерело: Міністерство охорони здоров’я

Деталі: Серед нових хворих 1 550 дітей та 462 медпрацівники.

До лікарень потрапили 4 778 людей, одужали 18 896 пацієнтів.

За весь час пандемії в Україні:  захворіло 3 155 519 осіб,  одужало – 2 572 738 людей, померли – 74 857.

Всього  проведено ПЛР-тестувань – 15 067 107.

Українська правда
Теми: коронавірусCovid-2019
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
19:01
Добровольці в армії Естонії вивчатимуть досвід України в застосуванні дронів
18:57
Зеленський про збиття ракет: Patriot, NASAMS, Gepard працюють на відмінно
18:52
Сійярто просить не вірити "таблоїдам", які писали про приниження Орбана на саміті ЄС
18:40
Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї
18:31
За три місяці через суди на користь Міноборони зараховано понад 21 мільйон
18:15
Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"
17:45
G7 все ближче до передачі Україні російських заморожених активів – FT
17:21
Болгарія, Румунія й Туреччина підпишуть угоду про розмінування Чорного моря
16:53
Голова Міноборони Естонії розповів Умєрову про план довгострокової підтримки України
16:40
фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії
Усі новини...
Реклама: