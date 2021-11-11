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За сутки в Украине обнаружили почти 25 тысяч новых больных ковидом

Четверг, 11 ноября 2021, 08:17

За сутки 10 ноября в Украине зафиксировали 24 747 случаев заболевания коронавирусом и 652 летальных исхода от этой болезни.

Источник: Министерство здравоохранения

Детали: Среди новых больных 1 550 детей и 462 медработника.

В больницы попали 4 778 человек, выздоровели 18 896 пациентов.

За все время пандемии в Украине: заболели 3 155 519 человек, выздоровели – 2 572 738 человек, умерли – 74 857 человек.

Всего проведено ПЦР-тестирований – 15 067 107.

Украинская правда
Темы: коронавирусCovid-2019
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