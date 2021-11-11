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В Україні зробили 20 мільйонів щеплень проти Covid-19 - МОЗ

Четвер, 11 листопада 2021, 07:46
В Україні зробили 20 мільйонів щеплень проти Covid-19 - МОЗ
фото МОЗ

В МОЗ звітують про понад 20 мільйонів щеплень проти COVID-19 в Україні.

Джерело: Міністерство охорони здоров’я

Дослівно: "Від початку вакцинальної кампанії щеплено 11 844 730 людей, з них отримали одну дозу – 11 844 728 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 8 284 545 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 20 129 273 щеплення".

Деталі:  Водночас за добу 10 листопада 277 097 людей вакцинували проти коронавірусної хвороби. Одну дозу отримали 147 344 особи, повністю імунізовані - 129 753 людини.

В МОЗ наголошують, що 91,1 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини.

Українська правда
Теми: вакцинаціякоронавірусМОЗ
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