Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Україні зробили 20 мільйонів щеплень проти Covid-19 - МОЗ

Четвер, 11 листопада 2021, 08:46
фото МОЗ

В МОЗ звітують про понад 20 мільйонів щеплень проти COVID-19 в Україні.

Джерело: Міністерство охорони здоров’я

Дослівно: "Від початку вакцинальної кампанії щеплено 11 844 730 людей, з них отримали одну дозу – 11 844 728 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 8 284 545 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 20 129 273 щеплення".

Деталі:  Водночас за добу 10 листопада 277 097 людей вакцинували проти коронавірусної хвороби. Одну дозу отримали 147 344 особи, повністю імунізовані - 129 753 людини.

В МОЗ наголошують, що 91,1 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини.

Українська правда
Теми: вакцинаціякоронавірусМОЗ


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Біля кордону з Білоруссю загинув польський військовий

У водійських правах українців з'явиться нова відмітка

фотоАвто поліції зіштовхнулося з легковиком, в якому були діти: 5 постраждалих

відеоБілорусь стягує озброєних силовиків до кордону із Польщею

ЧC-2022: збірну України у матчі з Боснією та Герцеговиною влаштує лише перемога

Лукашенко заговорив про можливу війну в Білорусі

Усі новини...
вакцинація
Від суботи Київщина закриє громадський транспорт для невакцинованих
Ковід: у Львові померли вагітна та 29-річний чоловік без патологій
"Аби 40 млн не перетворилися на 20": Зеленський нарешті закликав вакцинуватися
Останні новини
02:46
В афганському Кабулі вибухнув мікроавтобус
01:44
У Глазго вперше в історії зобов'язалися обмежити використання вугілля
00:44
Кількість загиблих у вибуху в Сьєрра-Леоне зросла до 144
23:44
Хакери отримали доступ до електронної пошти ФБР
22:47
Стан Саакашвілі погіршився, до нього приїхав реанімобіль – Ясько
22:22
Біля кордону з Білоруссю загинув польський військовий
21:56
Сирійська авіакомпанія Cham Wings зупинила польоти до Мінська
21:34
У водійських правах українців з'явиться нова відмітка
20:58
Окупанти на сході поранили бійця ЗСУ
20:36
На Афоні спалах коронавірусу, патріарх Варфоломій переніс свій візит
Усі новини...