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В Украине сделали 20 миллионов прививок против Covid-19 - Минздрав

Четверг, 11 ноября 2021, 07:46
В Украине сделали 20 миллионов прививок против Covid-19 - Минздрав
фото Минздрава

В Минздраве отчитываются о более 20 миллионах прививок против COVID-19 в Украине.

Источник: Министерство здравоохранения

Дословно: "С начала вакцинальной кампании привито 11 844 730 человек, из них получили одну дозу – 11 844 728 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 8 284 545 человек (из них два человека получили одну дозу за границей). Всего сделано 20 129 273 прививки".

Детали: В то же время, за сутки 10 ноября 277 097 человек вакцинировали против коронавирусной болезни. Одну дозу получили 147 344 человека, полностью иммунизированы – 129 753 человека.

В Минздраве отмечают, что 91,1% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе - невакцинированы и не имели ни одной дозы антиковидной вакцины.

Украинская правда
Темы: вакцинациякоронавирусМинздрав
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