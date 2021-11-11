У Португалії 86% населення повністю вакциновані від коронавірусу

У Португалії 86% населення повністю вакциновані проти COVID-19, а 87% – принаймні однією дозою вакцини.

Такі дані оприлюднило національне управління охорони здоров’я (DGS), повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Згідно з щотижневим звітом DGS, зараз повністю вакциновані 8 904 253 людини, що на 18 471 більше, ніж минулого тижня, і 9 039 364 отримали одну дозу, тобто на 12 609 більше вакцинованих.

Усі вікові групи, починаючи з 12-17 років, мають повний рівень вакцинації понад 87%, 90% для людей, які отримали принаймні одну дозу, і 100% для осіб у віці 65 років і старше.

Охоплення вакцинацією за регіонами суттєво не змінилося за останній тиждень: на півночі проживає 88% населення з повною вакцинацією, за ним йдуть Центр і Алентежу (87%), Лісабон, долина Тежу та Азорські острови (84%), Мадейра (83%) і Алгарве (81%).

З початку вакцинації наприкінці грудня 2020 року Португалія отримала близько 23 мільйонів вакцин, при цьому майже 20 мільйонів доз було роздано центрам вакцинації.

9 жовтня країна досягла мети 85% населення з повною вакцинацією. Наразі триває введення третьої дози людям у віці 65 років і старше, які не хворіли на інфекцію і які завершили вакцинацію щонайменше 180 днів тому.

За даними DGS, у Португалії з березня 2020 року померли 18 222 людини, зафіксовано 1 100 961 випадок зараження.