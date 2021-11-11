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В Португалии 86% населения полностью вакцинированы от коронавируса

Четверг, 11 ноября 2021, 10:43
В Португалии 86% населения полностью вакцинированы от коронавируса
Фото vaccination.covid19.gov.ua

В Португалии 86% населения полностью вакцинировано против COVID-19, а 87% – по крайней мере одной дозой вакцины.

Такие данные обнародовало национальное управление здравоохранения (DGS), сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Согласно еженедельному отчету DGS, сейчас полностью вакцинировано 8 904 253 человека, что на 18 471 больше, чем на прошлой неделе, и 9 039 364 получили одну дозу, то есть на 12 609 больше вакцинированных.

Все возрастные группы, начиная с 12-17 лет, имеют полный уровень вакцинации более 87%, 90% для людей, получивших по крайней мере одну дозу, и 100% для лиц в возрасте 65 лет и старше.

Охват вакцинацией по регионам существенно не изменился за последнюю неделю: на севере проживает 88% населения с полной вакцинацией, за ним следуют Центр и Алентежу (87%), Лиссабон, Долина Тежу и Азорские острова (84%), Мадейра (83%) и Алгарве (81%).

С начала вакцинации в конце декабря 2020 года Португалия получила около 23 миллионов вакцин, при этом почти 20 миллионов доз было роздано центрам вакцинации.

9 октября страна достигла цели 85% населения с полной вакцинацией. В настоящее время продолжается введение третьей дозы людям в возрасте 65 лет и старше, которые не болели коронавирусной инфекцией и завершили вакцинацию по меньшей мере 180 дней назад.

По данным DGS, в Португалии с марта 2020 года умерло 18 222 человека, зафиксирован 1 100 961 случай заражения.

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Темы: Португалиякоронавирусвакцинация
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