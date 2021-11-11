З України видворили кримінального авторитета із санкційного списку РНБО

Українські правоохоронці примусово повернули до країни походження ще одного "кримінального авторитета" з санкційного списку Ради національної безпеки і оборони.

Джерело: Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: Вказано, що це 33-річний громадянин Азербайджанської Республіки.

Чоловік входить до родинного оточення одного з "ворів в законі", зазначають у поліції. Маючи зв’язки у кримінальному середовищі, контролював діяльність етнічних злочинних груп, що "спеціалізувалися" на майнових злочинах, зокрема вимаганнях.

На початку листопада, попри заборону, "кримінальний авторитет" незаконно потрапив до України.

Як тільки про цей факт стало відомо співробітникам управління стратегічних розслідувань в місті Києві Нацполіції, встановили його місце знаходження, йдеться в повідомленні.

10 листопада поліцейські разом з державною міграційною службою примусово повернули чоловіка до Азербайджанської Республіки. Йому заборонено в’їзд на територію країни терміном на три роки.

Правоохоронці традиційно не вказують ім’я чоловіка, але за даними джерела УП, йдеться про номер 587 із санкційного списку - це Мухтаров Маммад Гулу Фікрат Огли.