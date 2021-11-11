Из Украины выдворили криминального авторитета из санкционного списка СНБО

Украинские правоохранители принудительно вернули в страну происхождение еще одного "уголовного авторитета" из санкционного списка Совета национальной безопасности и обороны.

Источник: Департамент стратегических расследований Национальной полиции, собеседник УП в правоохранительных органах

Подробности: Указано, что это 33-летний гражданин Азербайджанской Республики.

Мужчина входит в семейное окружение одного из "воров в законе", отмечают в полиции. Имея связи в криминальной среде, контролировал деятельность этнических преступных групп, "специализирующихся" на имущественных преступлениях, в частности вымогательствах.

В начале ноября, несмотря на запрет, "уголовный авторитет" незаконно попал в Украину.

Как только об этом факте стало известно сотрудникам управления стратегических расследований в Киеве Нацполиции, установили его местонахождение, говорится в сообщении.

10 ноября полицейские вместе с государственной миграционной службой принудительно вернули мужчину в Азербайджанскую Республику. Ему запрещен въезд на территорию страны сроком три года.

Правоохранители традиционно не указывают имя мужчины, но, по данным источника УП, речь идет о номере 587 из санкционного списка - это Мухтаров Маммад Гулу Фикрат Оглы.