Из Украины выдворили криминального авторитета из санкционного списка СНБО
Украинские правоохранители принудительно вернули в страну происхождение еще одного "уголовного авторитета" из санкционного списка Совета национальной безопасности и обороны.
Источник: Департамент стратегических расследований Национальной полиции, собеседник УП в правоохранительных органах
Подробности: Указано, что это 33-летний гражданин Азербайджанской Республики.
Мужчина входит в семейное окружение одного из "воров в законе", отмечают в полиции. Имея связи в криминальной среде, контролировал деятельность этнических преступных групп, "специализирующихся" на имущественных преступлениях, в частности вымогательствах.
В начале ноября, несмотря на запрет, "уголовный авторитет" незаконно попал в Украину.
Как только об этом факте стало известно сотрудникам управления стратегических расследований в Киеве Нацполиции, установили его местонахождение, говорится в сообщении.
10 ноября полицейские вместе с государственной миграционной службой принудительно вернули мужчину в Азербайджанскую Республику. Ему запрещен въезд на территорию страны сроком три года.
Правоохранители традиционно не указывают имя мужчины, но, по данным источника УП, речь идет о номере 587 из санкционного списка - это Мухтаров Маммад Гулу Фикрат Оглы.