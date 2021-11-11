СБУ викрила медиків, які створили "конвеєр" із фейкових Covid-сертифікатів

Правоохоронці викрили медиків, які створили механізм фальшування сертифікатів про вакцинацію від COVID-19 в одному з медичних закладів Одеси.

Джерело: СБУ, прокуратура Одещини

Деталі: За даними слідства, група зловмисників налічувала декілька осіб із чітко визначеними обовʼязками. Посередник підшуковував "клієнтів" серед нібито перевірених людей, медсестра вела облік "вакцинованих" і заповнювала відповідні документи, а лікар вносив неправдиві дані в інформаційну систему Національної служби здоров’я України.

За останні пів року щонайменше 100 людей щомісяця отримували свідоцтво про вакцинацію, яке відображалося у застосунку "Дія". При цьому щеплень їм ніхто не робив. Така послуга коштувала від 1 до 2 тисяч гривень.

Під час обшуків, проведених за адресами роботи та фактичного мешкання зловмисників, правоохоронці виявили: документи, у тому числі медичні, що засвідчують фейкові щеплення; комп’ютерну техніку, з якої вчинялися несанкціоновані втручання в інформаційну систему НСЗУ; мобільні телефони з листуванням, що підтверджує протиправну діяльність; банківські картки, через які здійснювалися "розрахунки" з клієнтами.

Наразі вирішується питання щодо оголошення зловмисникам про підозру у вчиненні правопорушення.

Правоохоронці вкотре наголошують: після виявлення персональних даних осіб, які були протиправно внесені в інформаційну систему НСЗУ, СБУ ініціюватиме анулювання їхніх свідоцтв про вакцинацію.

Довідково: Підробка та збут тестів і сертифікатів про вакцинацію від коронавірусу – це кримінальне правопорушення, яке карається штрафом до 17 тис. грн, арештом до 6 місяців або обмеженням волі до двох років.

Використання завідомо фальшивого документа також підпадає під ст. 358 Кримінального кодексу України і карається до 2 років обмеження волі.