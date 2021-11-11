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СБУ разоблачила медиков, создавших "конвейер" из фейковых Covid-сертификатов

Четверг, 11 ноября 2021, 11:12
СБУ разоблачила медиков, создавших конвейер из фейковых Covid-сертификатов
фото прокуратуры

Правоохранители разоблачили медиков, создавших механизм фальсификации сертификатов о вакцинации от COVID-19 в одном из медицинских учреждений Одессы.

Источник: СБУ, прокуратура Одесщины

Детали: По данным следствия, группа злоумышленников насчитывала несколько человек с четко определенными обязанностями. Посредник подыскивал "клиентов" среди якобы проверенных людей, медсестра вела учет "вакцинированных" и заполняла соответствующие документы, а врач вносил ложные данные в информационную систему Национальной службы здоровья Украины.

За последние полгода по меньшей мере 100 человек ежемесячно получали свидетельство о вакцинации, которое отражалось в приложении "Дия". При этом прививок им никто не делал. Такая услуга обходилась от 1 до 2 тысяч гривен.

В ходе обысков, проведенных по адресам работы и фактического проживания злоумышленников, правоохранители обнаружили: документы, в том числе медицинские, удостоверяющие фейковые прививки; компьютерную технику, с которой совершались несанкционированные вмешательства в информационную систему НСЗУ; мобильные телефоны с перепиской, которая подтверждает противоправную деятельность; банковские карты, через которые производились "расчеты" с клиентами.

Решается вопрос об объявлении злоумышленникам о подозрении в совершении правонарушения.

 

Правоохранители еще раз подчеркивают: после выявления персональных данных лиц, противоправно внесенных в информационную систему НСЗУ, СБУ будет инициировать аннулирование их свидетельств о вакцинации.

Подделка и сбыт тестов и сертификатов о вакцинации от коронавируса – это уголовное правонарушение, которое карается штрафом до 17 тыс. грн, арестом до 6 месяцев или ограничением свободы до двух лет.

Использование заведомо ложного документа также подпадает под ст. 358 Уголовного кодекса Украины и наказывается до 2 лет ограничения свободы.

Украинская правда

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Темы: СБУОдесская областькоронавирус
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