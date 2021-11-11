Більше половини українців хочуть нову Раду й новий Кабмін

Більше половини українців підтримали б ідею переобрання Верховної Ради та оновлення Кабінету міністрів, прихильників дострокових виборів президента менше – 40%.

Джерело: результати опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 4-9 листопада

Деталі: Ідею розпуску Верховної Ради та призначення нових парламентських виборів підтримують 58%, не підтримують – 38%.

Відставку уряду і призначення нового Кабінету міністрів підтримують 55% опитаних, не підтримують – 39%.

Ідею відставки президента та призначення дострокових виборів голови держави підтримують 40% опитаних, не підтримують 58%.

При цьому з червня охочих оновити найвищі інституції влади більшає і прямує до максимальних значень, зафіксованих у лютому цього року.

У лютому переобрання ВР підтримували 63% респондентів, призначення нового Кабміну – 62%, відставки Володимира Зеленського хотіли 50% громадян.

Довідка: Соціологи "Рейтингу" 4-9 листопада опитали 5000 респондентів старше 18 років в усіх областях, крім окупованих територій, методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера), скориставшись випадковою вибіркою мобільних номерів.

Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 1,5.