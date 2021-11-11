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Более половины украинцев хотят новую Раду и новый Кабмин

Четверг, 11 ноября 2021, 11:35
Более половины украинцев хотят новую Раду и новый Кабмин
Фото с сайта ЦИК

Более половины украинцев поддержали бы идею переизбрания Верховной Рады и обновление Кабинета министров, сторонников досрочных выборов президента меньше – 40%.

Источник: результаты опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного 4-9 ноября

Детали: Идею роспуска Верховной Рады и назначение новых парламентских выборов поддерживают 58%, не поддерживают – 38%.

Отставку правительства и назначение нового Кабинета министров поддерживают 55% опрошенных, не поддерживают – 39%.

Идею отставки президента и назначения досрочных выборов главы государства поддерживают 40% опрошенных, не поддерживают 58%.

 

При этом с июня желающих обновить высшие институты власти становится больше и приближается к максимальным значениям, зафиксированным в феврале этого года.

В феврале переизбрание ВР поддерживали 63% респондентов, назначение нового Кабмина – 62%, отставки Владимира Зеленского хотели 50% граждан.

 
 
 

Справка: Социологи "Рейтинга" 4-9 ноября опросили 5000 респондентов старше 18 лет во всех областях, кроме оккупированных территорий, методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера), воспользовавшись случайной выборкой мобильных номеров.

Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 1,5.

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Темы: социологияопросЗеленскийВерховная РадаКабинет министров
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