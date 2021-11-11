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Лукашенко погрожує перекрити газ Європі, якщо та закриє кордони

Четвер, 11 листопада 2021, 12:50
Олександр Лукашенко, фото Белта

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що може перекрити газопровід "Ямал – Європа" у разі, якщо Європа вирішить закрити кордон.

Джерело: відео із заявою Лукашенка у телеграм-канал Пул Першого, "Європейська правда"

Пряма мова: "Забагато нас почали лякати п'ятим пакетом (санкцій, – ред.)… Ми їм пробачати нічого не повинні.

Польща нас лякає, що закриє кордон. Будь ласка, менше втікачів туди переміщуватися буде!

Я просто послухав цих мерзотників, які взагалі безголові, – а якщо ми закриємо транзит через Білорусь? Через Україну не пройдеш, там російський кордон закрито. Через Прибалтику туди до Естонії дороги немає. Якщо ми закриємо для поляків і, наприклад, для німців, – що буде тоді?

Ми сьогодні збільшили через Білорусь прокачування природного газу, заповнивши "Ямал – Європа". Ми обігріваємо Європу, а вони нам ще погрожують, що нам закриють кордон! А якщо ми перекриємо природний газ?

Тому перш ніж робити заяви, я б керівництву Польщі та іншим, литовцям та іншим безголовим цим порекомендував би думати, перш ніж говорити".

Деталі: Лукашенко також попередив: якщо європейці запровадять нові санкції, неприйнятні для Білорусі, його країна відповідатиме.

Цьому передувало: 8 листопада ситуація на польсько-білоруському кордоні безпрецедентно загострилася. Туди прибула велика група мігрантів у супроводі білоруських силовиків. Після кількох спроб штурму кордону, що виявились невдалими, вони розбили табір і відтоді залишаються у ньому.

У Польщі кажуть, що загалом з білоруського боку поруч з кордоном може перебувати кілька тисяч людей, а в цілому в країні - до 15 тисяч іноземців, які збираються нелегально перетнути кордон ЄС.

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Теми: ЛукашенкоБілорусьгазЄСкордон


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