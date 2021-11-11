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Лукашенко грозится перекрыть газ Европе, если та закроет границы

Четверг, 11 ноября 2021, 11:50
Лукашенко грозится перекрыть газ Европе, если та закроет границы
Александр Лукашенко, фото Белта

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что может перекрыть газопровод "Ямал – Европа" в случае, если Европа решит закрыть границу.

Источник: видео с заявлением Лукашенко в телеграмм-канале Пул Первого,  "Европейская правда"

Прямая речь: "Слишком много нас начали пугать пятым пакетом (санкций, – ред.)… Мы им прощать ничего не должны.

Польша нас пугает, что закроет границу. Пожалуйста, меньше беглых будет туда перемещаться!

Я просто послушал этих мерзавцев, которые вообще безголовые, –  а если мы закроем транзит через Беларусь? Через Украину не пройдешь, там российская граница закрыта. Через Прибалтику туда к Эстонии дорог нет. Если мы закроем для поляков и, к примеру, для немцев, – что будет тогда?. 

Мы сегодня увеличили через Беларусь прокачку природного газа, заполнив "Ямал – Европа". Мы обогреваем Европу, а они нам угрожают еще, что нам закроют границу! А если мы перекроем природный газ туда? 

Поэтому прежде чем делать заявления, я бы руководству Польши и другим, литовцам и прочим безголовым этим, порекомендовал бы думать прежде, чем говорить". 

Детали: Лукашенко также предупредил: если европейцы введут новые санкции, неприемлемые для Беларуси, его страна будет отвечать.

Этому предшествовало: 8 ноября ситуация на польско-белорусской границе беспрецедентно обострилась. Туда прибыла большая группа мигрантов в сопровождении белорусских силовиков. После нескольких попыток штурма границы, которые оказались неудачными, они разбили лагерь и остаются в нем.

В Польше говорят, что в общей сложности с белорусской стороны рядом с границей может находиться несколько тысяч человек, а в целом в стране – до 15 тысяч иностранцев, которые собираются нелегально пересечь границу ЕС.

Литва после этих событий объявила чрезвычайное положение в приграничных с Белорусью районах.

Премьер Польши Матеуш Моравецкий предупредил Украину о рисках из-за миграционного кризиса.

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"Украинская правда" в Threads

Темы: ЛукашенкоБеларусьгазЕСграница
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