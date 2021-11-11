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В Україні ненадовго потеплішає

Четвер, 11 листопада 2021, 12:46
В Україні ненадовго потеплішає
фото Ельдара Сарахмана, УП

В Україні на вихідних ненадовго потеплішає, опадів не буде, очікується туман, але вже на початку наступного тижня знову похолодає.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцентру, синоптик Наталка Діденко у Facebook

Деталі: У п'ятницю 12 листопада по всій Україні без опадів. Вночі та вранці у західних та південних областях місцями туман. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, у Карпатах 3-8° морозу; вдень 5-10° тепла, на півдні країни, на Прикарпатті та Закарпатті до 13°.

У Києві – без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 7-9°.

У суботу в Україні без опадів. Вночі та вранці в Україні, окрім східної частини, місцями туман. Вітер переважно південно-східний (на Лівобережжі північно-східний), 3-8 м/с.

Температура вночі від 4° до 1° морозу, в Карпатському регіоні 0-5° морозу; вдень 4-9° тепла, на Закарпатті, Прикарпатті та півдні країни до 12°.

У столиці 13 листопада опадів не очікується. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, вдень 6-8°.

Пряма мова Діденко: "Наступного тижня в Україні буде холодно – ховайте носи за масками, а похмурий настрій розчиняйте серед добрих людей, пухнастих кішок та найближчих парків із рештками осінніх квітів".

Теми: погода
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