В Украине ненадолго потеплеет

В Украине к выходным ненадолго потеплеет, осадков не будет, ожидается туман, но уже в начале следующей недели опять похолодает.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра, синоптик Наталья Диденко в Facebook



Детали: В пятницу 12 ноября по всей Украине без осадков. Ночью и утром в западных та южных областях местами туман. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.



Температура ночью от 2° мороза до 3° тепла, в Карпатах 3-8° мороза; днем 5-10° тепла, на юге страны, в Прикарпатье и Закарпатье до 13°.



В Киеве - без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-2° тепла, днем 7-9°.



В субботу в Украине без осадков. Ночью и утром в Украине, кроме восточной части, местами туман. Ветер преимущественно юго-восточный (на Левобережье - северо-восточный), 3-8 м/с.



Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, в Карпатском регионе 0-5° мороза; днем 4-9° тепла, на Закарпатье, Прикарпатье и юге страны до 12°.



В столице 13 ноября осадков не ожидается. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 1-3° тепла, днем 6-8°.

Прямая речь Диденко: "На следующей неделе в Украине будет холодно – прячьте носы за масками, а пасмурное настроение растворяйте среди хороших людей, пушистых кошек и ближайших парков с остатками осенних цветов".