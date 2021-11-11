Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

СБУ передала Міноборони озброєння на мільярд

Четвер, 11 листопада 2021, 12:48
СБУ передала Міноборони озброєння на мільярд
фото: СБУ

Через агресію Росії Служба безпеки передала Міністерству оборони озброєння на 1 млрд грн, яке вилучили у зловмисників під час спецоперацій.

Джерело: пресслужба СБУ

Дослівно: "Цей арсенал був вилучений контррозвідкою СБУ у зловмисників під час спецоперацій.

Зважаючи на гібридну війну та агресію РФ, слідчі спецслужби підготували відповідне клопотання, а Міноборони погодилося прийняти це військове майно на баланс. Суд та уряд санкціонували передачу".

Деталі: Зокрема, серед переданого озброєння: гранатомети та постріли до них; вибухові речовини, 36 ракет 5В27Д (входять до складу ЗРК "Печора") і супутнє обладнання; двигуни та деталі до вертольотів Мі-24, літаків типу "Су" та "МіГ"; комплектуючі до бронетанкової техніки (БМП, БРДМ, БТР, танків), зенітно-ракетних комплексів і систем залпового вогню та багато іншого.

Відзначається, що це перший подібний випадок в історії України.

Українська правда
Теми: грошіМіноборони
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

Усі новини...
гроші
В НБУ розповіли, скільки готівки перебуває в обігу, та нагадали про обмін монет
В НБУ виступили проти відмови від готівки та не планують заміняти її на цифрові гроші
Націоналізація "Альфи", погрози Коломойського та зношені долари – що розповіла ЕП заступниця голови НБУ
Останні новини
19:15
Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру
19:01
Добровольці в армії Естонії вивчатимуть досвід України в застосуванні дронів
18:57
Зеленський про збиття ракет: Patriot, NASAMS, Gepard працюють на відмінно
18:52
Сійярто просить не вірити "таблоїдам", які писали про приниження Орбана на саміті ЄС
18:40
Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї
18:31
За три місяці через суди на користь Міноборони зараховано понад 21 мільйон
18:15
Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"
17:45
G7 все ближче до передачі Україні російських заморожених активів – FT
17:21
Болгарія, Румунія й Туреччина підпишуть угоду про розмінування Чорного моря
16:53
Голова Міноборони Естонії розповів Умєрову про план довгострокової підтримки України
Усі новини...
Реклама: