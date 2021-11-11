СБУ передала Міноборони озброєння на мільярд

Через агресію Росії Служба безпеки передала Міністерству оборони озброєння на 1 млрд грн, яке вилучили у зловмисників під час спецоперацій.

Джерело: пресслужба СБУ

Дослівно: "Цей арсенал був вилучений контррозвідкою СБУ у зловмисників під час спецоперацій.

Зважаючи на гібридну війну та агресію РФ, слідчі спецслужби підготували відповідне клопотання, а Міноборони погодилося прийняти це військове майно на баланс. Суд та уряд санкціонували передачу".

Деталі: Зокрема, серед переданого озброєння: гранатомети та постріли до них; вибухові речовини, 36 ракет 5В27Д (входять до складу ЗРК "Печора") і супутнє обладнання; двигуни та деталі до вертольотів Мі-24, літаків типу "Су" та "МіГ"; комплектуючі до бронетанкової техніки (БМП, БРДМ, БТР, танків), зенітно-ракетних комплексів і систем залпового вогню та багато іншого.

Відзначається, що це перший подібний випадок в історії України.