Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

СБУ передала Минобороны вооружение на миллиард

Четверг, 11 ноября 2021, 12:48
СБУ передала Минобороны вооружение на миллиард
фото: СБУ

Из-за агрессии России Служба безопасности передала Министерству обороны вооружение на 1 млрд грн, которое изъяли у злоумышленников во время спецопераций.

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "Этот арсенал был изъят контрразведкой СБУ у злоумышленников во время спецопераций.

Ввиду гибридной войны и агрессии РФ, следователи спецслужбы подготовили соответствующее ходатайство, а Минобороны согласилось принять это военное имущество на баланс. Суд и правительство санкционировали передачу".

Детали: В частности, среди переданного вооружения: гранатометы и выстрелы; взрывчатые вещества, 36 ракет 5В27Д (входят в состав ЗРК "Печора") и сопутствующее оборудование; двигатели и детали к вертолетам Ми-24, самолетам типа "Су" и "МиГ"; комплектующие к бронетанковой технике (БМП, БРДМ, БТР, танкам), зенитно-ракетным комплексам и системам залпового огня и многое другое.

Это первый подобный случай в истории Украины.

Украинская правда
Темы: деньгиМинобороны
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Все новости...
деньги
Национализация "Альфы", угрозы Коломойского и изношенные доллары - что рассказала ЭП заместитель главы НБУ
Доллар достиг 2-месячного минимума перед выходом данных по инфляции в США
Конфисковать активы РФ: УП и Transparency International разработали спецпроект
Последние новости
15:23
Пашинян упрекнул Путина и Лукашенко в "политизации" ЕАЭС
15:10
Залужный объяснил, почему не актуально оперировать для мобилизации 2 и 3 группами инвалидности
14:59
Компания "Д.Трейдинг" Ахметова начала торговать зерном
14:54
Главнокомандующий ВСУ: Вопрос отсрочек от мобилизации не в моей компетенции
14:54
В КГГА ответили на петицию об установке валидаторов в маршрутках
14:50
Тайвань расширил санкции против России и Беларуси
14:45
Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"
14:39
Почти "Один дома": в США авиакомпания отправила 6-летнего мальчика в Филадельфию вместо Флориды
14:36
видеоУкрощение дрона-камикадзе: пограничник "приземлил" три вражеские "птички"
14:26
В НАБУ и НАПК заявили на президента "Энергоатома" Котина из-за ценных покупок тещи
Все новости...
Реклама: