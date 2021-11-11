СБУ передала Минобороны вооружение на миллиард

Из-за агрессии России Служба безопасности передала Министерству обороны вооружение на 1 млрд грн, которое изъяли у злоумышленников во время спецопераций.

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "Этот арсенал был изъят контрразведкой СБУ у злоумышленников во время спецопераций.

Ввиду гибридной войны и агрессии РФ, следователи спецслужбы подготовили соответствующее ходатайство, а Минобороны согласилось принять это военное имущество на баланс. Суд и правительство санкционировали передачу".

Детали: В частности, среди переданного вооружения: гранатометы и выстрелы; взрывчатые вещества, 36 ракет 5В27Д (входят в состав ЗРК "Печора") и сопутствующее оборудование; двигатели и детали к вертолетам Ми-24, самолетам типа "Су" и "МиГ"; комплектующие к бронетанковой технике (БМП, БРДМ, БТР, танкам), зенитно-ракетным комплексам и системам залпового огня и многое другое.

Это первый подобный случай в истории Украины.