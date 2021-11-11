В окупованому Криму знову антирекорд хворих на Covid

За добу 10 листопада в окупованому Росією Криму зафіксували 819 випадків коронавірусу, що є максимальним показником за добовими зараженнями на півострові з початку пандемії.

Джерело: "Крыминформ" із посиланням на дані окупаційної влади

Деталі: Цієї середи в Криму зареєстровано 819 випадків нової коронавірусної інфекції, за добу там померли від коронавірусу 17 осіб, одужали 811 осіб.

Всього з початку пандемії в Криму, за даними окупантів, виявили 105 268 випадків захворювання на Covid-19, одужали 92 970 осіб, померли – 3 196 осіб.

Епідемічна ситуація погіршується з початку жовтня.