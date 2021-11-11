В оккупированном Крыму снова антирекорд больных Covid
Четверг, 11 ноября 2021, 13:48
За сутки 10 ноября в оккупированном Россией Крыму зафиксировали 819 случаев коронавируса, что является максимальным показателем по числу суточных заражений на полуострове с начала пандемии.
Источник: "Крыминформ" со ссылкой на данные оккупационных властей
Детали: В эту среду в Крыму зарегистрировано 819 случаев новой коронавирусной инфекции, за сутки там умерли от коронавируса 17 человек, выздоровели 811 человек.
Всего с начала пандемии в Крыму, по данным оккупантов, обнаружили 105 268 случаев заболевания Covid-19, выздоровели 92 970 человек, умерли – 3 196 человек.
Эпидемическая ситуация усугубляется с начала октября.