В оккупированном Крыму снова антирекорд больных Covid  

За сутки 10 ноября в оккупированном Россией Крыму зафиксировали 819 случаев коронавируса, что является максимальным показателем по числу суточных заражений на полуострове с начала пандемии.

Источник: "Крыминформ" со ссылкой на данные оккупационных властей

Детали: В эту среду в Крыму зарегистрировано 819 случаев новой коронавирусной инфекции, за сутки там умерли от коронавируса 17 человек, выздоровели 811 человек.

Всего с начала пандемии в Крыму, по данным оккупантов, обнаружили 105 268 случаев заболевания Covid-19, выздоровели 92 970 человек, умерли – 3 196 человек.

Эпидемическая ситуация усугубляется с начала октября.