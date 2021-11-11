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В оккупированном Крыму снова антирекорд больных Covid  

Четверг, 11 ноября 2021, 13:48
Фото Крыминформ

За сутки 10 ноября в оккупированном Россией Крыму зафиксировали 819 случаев коронавируса, что является максимальным показателем по числу суточных заражений на полуострове с начала пандемии. 

Источник: "Крыминформ" со ссылкой на данные оккупационных властей 

Детали: В эту среду в Крыму зарегистрировано 819 случаев новой коронавирусной инфекции, за сутки там умерли от коронавируса 17 человек, выздоровели 811 человек. 

Всего с начала пандемии в Крыму, по данным оккупантов, обнаружили 105 268 случаев заболевания Covid-19, выздоровели 92 970 человек, умерли – 3 196 человек.

Эпидемическая ситуация усугубляется с начала октября.

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