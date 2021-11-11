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У Києві оглядові майданчики обладнають біноклями – КМДА

Четвер, 11 листопада 2021, 14:13
Фото stezhkamu.com

Оглядові майданчики в туристичних місцях Києва облаштують оптичними приладами за кошти інвестора.

Джерело: сайт Київської адміністрації

Деталі: Встановити оглядові біноклі планують на: 

  • вулиці Володимирській, 2 (біля Національного музею історії України);
  • Андріївському узвозі, 23 (біля Андріївської церкви);
  • вулиці Десятинній, 12 (біля Алеї художників);
  • Боричевому узвозі, 10-А;
  • у парку "Володимирська гірка" (у трьох місцях: біля дитячого майданчика, біля пам’ятника князю Володимиру та біля альтанки);
  • вулиці Великій Житомирській, 20-А;
  • Оболонській набережній, 33;
  • парковому пішохідному мосту на о. Труханів через р. Дніпро (у двох місцях).

Наразі КП "Київське інвестиційне агентство" має розробити та погодити із структурними підрозділами КМДА орієнтовні техніко-економічні показники, можливі передпроєкні пропозиції та висновки за об’єктом інвестування.  

А інвестиційна комісія має провести конкурс з відбору інвестора.

Українська правда
Теми: Київінвестиції


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