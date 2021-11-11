У Києві оглядові майданчики обладнають біноклями – КМДА
Четвер, 11 листопада 2021, 13:13
Оглядові майданчики в туристичних місцях Києва облаштують оптичними приладами за кошти інвестора.
Джерело: сайт Київської адміністрації
Деталі: Встановити оглядові біноклі планують на:
- вулиці Володимирській, 2 (біля Національного музею історії України);
- Андріївському узвозі, 23 (біля Андріївської церкви);
- вулиці Десятинній, 12 (біля Алеї художників);
- Боричевому узвозі, 10-А;
- у парку "Володимирська гірка" (у трьох місцях: біля дитячого майданчика, біля пам’ятника князю Володимиру та біля альтанки);
- вулиці Великій Житомирській, 20-А;
- Оболонській набережній, 33;
- парковому пішохідному мосту на о. Труханів через р. Дніпро (у двох місцях).
Наразі КП "Київське інвестиційне агентство" має розробити та погодити із структурними підрозділами КМДА орієнтовні техніко-економічні показники, можливі передпроєкні пропозиції та висновки за об’єктом інвестування.
А інвестиційна комісія має провести конкурс з відбору інвестора.
Українська правда